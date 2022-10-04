GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAnkara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
ABONE OL

Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

04.10.2022 - 09:18 | | DHA
Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca terör örgütünün esnaf ve sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında; 'himmet' adı altında yardımda bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 3 ilde çalışma başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

Ev kiralayan öğrencilerin ilk tercihi spotçu ve ikinci el eşyacılar oldu

Ev kiralayan öğrencilerin ilk tercihi spotçu ve ikinci el eşyacılar oldu

Doğal gaz ile ilgili flaş detaylar ortaya çıktı! Önümüzdeki günlerde bitiyor

Doğal gaz ile ilgili flaş detaylar ortaya çıktı! Önümüzdeki günlerde bitiyor

Barış Pınarı'nda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı'nda 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi