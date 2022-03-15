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Ankara'da FETÖ operasyonu! 14 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması'na yönelik soruşturmada, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

15.03.2022 - 09:12 |
Ankara'da FETÖ operasyonu! 14 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilerin, FETÖ/PDY'nin 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanması' ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün 'sivil imam'ları ile iletişim sağladıkları belirlenen ve aktif görevde olan 1 yarbay, 1  teğmen, 7 ile daha önce ihraç edilen 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 1 askeri öğrenci ile 1 'mahrem imam' olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

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