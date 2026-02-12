Ankara'da en iyi Sevgililer günü aktiviteleri: Başkent'in gizli kalmış romantik köşeleri, restoranları ve kafeleri
Ankara, 14 Şubat 2026 Sevgililer Günü'nde çiftlere bozkırın ortasında bir vaha sunuyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen bu özel günde; Ankara Kalesi’nin tarihi dar sokaklarından Mogan Gölü’nün huzurlu kıyılarına, Atakule’nin eşsiz manzarasından şık butik kafelere kadar her zevke hitap eden bir plan yapmak mümkün. Şehrin 'gri' etiketini unutturacak, Instagramlık kareler vaat eden ve romantizmi zirveye taşıyacak Ankara rotalarını sizin için derledik. İşte 2026 Ankara Sevgililer Günü deneyim rehberiniz!
TARİHİN GÖLGESİNDE AŞK: ANKARA KALESİ VE HAMAMÖNÜ
Ankara’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Ankara Kalesi, son yıllarda açılan butik kafeleri ve sanat galerileriyle romantizmin merkezi haline geldi. Kalenin en üst noktasına çıkıp şehri 360 derece izlemek, ardından Hamamönü’nün restore edilmiş tarihi evleri arasında yürüyüş yapmak, 14 Şubat ruhunu yakalamak isteyen çiftler için vazgeçilmez.
ŞEHRİN ZİRVESİNDE AKŞAM YEMEĞİ: ATAKULE VE ÇANKAYA
Romantik bir akşam yemeği denilince akla gelen ilk durak şüphesiz Atakule. 2026 yılında da popülerliğini koruyan döner kule ve teras restoranları, tüm Ankara’yı ayaklarınızın altına seriyor. Daha butik ve sakin bir ortam arayanlar için ise GOP ve Çayyolu bölgesindeki İtalyan ve Fransız mutfağı ağırlıklı restoranlar şık bir alternatif sunuyor.
DOĞAYLA BAŞ BAŞA: KUĞULU PARK VE EYMİR GÖLÜ
Ankara’nın kalbinde bir klasik olan Kuğulu Park, kar yağışı (eğer şanslıysanız) altında kuğuları izlemek için harika bir nokta. Ancak şehirden biraz daha uzaklaşmak isterseniz, Eymir Gölü kıyısında uzun bir yürüyüş yapabilir, ardından göl kenarındaki restoranlarda balık-ekmek keyfi yaparken gün batımını izleyebilirsiniz.
SANATSAL BİR DOKUNUŞ: CSO ADA ANKARA VE MÜZE TURU
Sanatsever çiftler için CSO Ada Ankara’da Sevgililer Günü özel konserleri bu yılın en gözde aktivitesi. Ayrıca Anadolu Medeniyetleri Müzesi veya Erimtan Müzesi’ndeki gece turları, tarihin gizemli atmosferinde romantik bir keşif yapmanıza imkan tanıyor.