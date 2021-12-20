GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAnkara'da DEAŞ operasyonu! 13 şüpheli yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da DEAŞ operasyonu! 13 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Ankara'da DEAŞ operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı

20.12.2021 - 10:04 |
Ankara'da DEAŞ operasyonu! 13 şüpheli yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve terörle mücadele şube müdürlükleri görevlilerinden oluşan Uluslararası Risk Analiz Grubu (URAG) görevlileri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle yabancı uyruklu şüphelilere yönelik çalışmalarını artırdı. Teknik çalışma ve saha analizi çalışmaları sonucu çatışma bölgelerinde oldukları yıllarda DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulundukları veya halen DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları ya da yardım ettikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Firarilerin yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken, aynı saatlerde DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütlerine müzahir kişileri çatışma bölgelerine taşıdığı ve 'korsan' taksicilik yaptığı belirlenen 1 kişi de Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yakalandı. Haklarında 'yabancı terörist savaşçı' olarak işlem yapılacak kişilerin sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Dolar, euro, altın ve TL! Ekonomide yeni model...

    Dolar, euro, altın ve TL! Ekonomide yeni model...

    Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

    Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

    Akaryakıt zammı ile ilgili EPDK'dan flaş açıklama! Benzin, motorin, LPG...

    Akaryakıt zammı ile ilgili EPDK'dan flaş açıklama! Benzin, motorin, LPG...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

    Bakan Nebati'den 'Yeni Türkiye Modeli' açıklaması!

    Sıradaki Haber
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü

    Sıradaki Haber
    Koronavirüs aşısı sebebiyle nesli tükenme noktasına geldi

    Koronavirüs aşısı sebebiyle nesli tükenme noktasına geldi

    Sıradaki Haber
    Memura büyük müjde! Maaşlara zam geliyor! Ve belli oldu

    Memura büyük müjde! Maaşlara zam geliyor! Ve belli oldu

    Sıradaki Haber