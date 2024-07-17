Ankara'da belediye otobüsü devrildi: 5 kişi yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Keçiören’de yer alan Bağcı Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, MAN marka EGO Otobüsü sürücü M.K., önündeki 3 araçlık maddi hasarlı kazayı geç fark etti ve ani fren yaparak yol kenarındaki kaldırıma doğru manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otobüs bir süre savrulduktan sonra devrilerek durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hafif şekilde yaralandığı belirlenen 5 yolcu ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.