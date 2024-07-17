Ankara'da art arda FETÖ- PDY operasyonları: 14 kişi yakalandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2011 ve 2015'de yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) sorularının, sınav öncesi örgüt üyelerince ele geçirilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine yürütülen soruşturmada, soruları aldığı belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) ve Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunun (JAMYO) 2015'teki mülakatlarında, aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüte yakın adayların kazanmaları sağlandığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada da biri aktif polis memuru, diğeri aktif askeri personel 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 3 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

HÜCRE EVLERİNE YÖNELİK SORUŞTURMADA 14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca firari FETÖ mensuplarının yakalanmamak amacıyla söz konusu terör örgütünün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi.

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Polis ekiplerince hücre evlerine yapılan operasyonlarda, aralarında 1 binbaşı, 1 üsteğmen ve 1 astsubayın da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ilgili yargı birimlerine sevklerine yönelik işlemlere devam edildiği bildirildi.