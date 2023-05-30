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Ankara'da afet alarmı verildi! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Meteoroloji'nin 20 kent için sağanak yağış uyarısının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi kent için afet uyarısında bulundu. Etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Öte yandan Ankara Valiliği'nden şiddetli yağışlarla ilgili açıklama yaptı.

30.05.2023 - 12:57 | | HABER MERKEZİ
Ankara'da afet alarmı verildi! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 20 kente bugün beklenen yağışlar sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı.

YAĞMURDA BEKLEYEN ÖĞRENCİLERDEN OTOBÜSE AKIN

Mamak ilçesinin Cengizhan Mahallesi'nde otobüs durağında bekleyen ve yağmurdan kaçmak isteyen öğrenciler de, durağa gelen otobüse koştu. Sırılsıklam olan öğrenciler, sırayla otobüse bindi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Valiliği 'İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve işyerlerinde su baskınları yaşanmış olup; ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddî mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir.' açıklamasında bulundu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara için bir diğer kritik yağış uyarısı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, Ankara'da bugün afet düzeyinde yağışlar beklenmektedir. Belediyemizde ilgili ekiplerin tüm izinleri kaldırıldı; 1252 araç 3392 personel ile teyakkuz halindeyiz" ifadelerini kullandı. 

Ankarada afet alarmı verildi Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Ankara'nın Çankaya ve Altındağ ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı. Kazım Karabekir Caddesi'ndeki alt geçitte otomobilde mahsur kalan sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı. Sıhhiye'de de ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu tahliye etmek ve tıkanan mazgalları temizlemek için seferber oldu.

SİNCAN'DA HORTUM

Sincan ilçesindeki Belören Dağı mevkisinde ise hortum oluştu. Kısa süreli etkili olan hortum, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

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