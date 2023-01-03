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Ankara'da 1500 litre etil alkol ele geçirildi

Ankara'da, kaçak içki imalatı yapılan adrese düzenlenen operasyonda 1500 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

03.01.2023 - 09:13 | | DHA
Ankara'da 1500 litre etil alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ ilçesinde yaşayan M.K.'nin iş yerinde kaçak içki imalatı yaptığı ve satışa sunduğu bilgisine ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 30 Aralık 2022 tarihinde adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1500 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlemlere başlandı.

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