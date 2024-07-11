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Ankara'da 12 nesli tükenme tehlikesi altında olan papağan yakalandı

Ankara'da hayvan kaçakçılığına yönelik operasyonda, istilacı tür olarak bilinen 12 papağan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

11.07.2024 - 15:37 | | ANKARA, (DHA)
Ankara'da 12 nesli tükenme tehlikesi altında olan papağan yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla Güney Amerika ve Afrika ülkelerinden getirilen papağan türlerinin ticari amaçlar doğrultusunda satışının gerçekleştirildiği tespit edildi.

Altındağ ilçesinde belirlenen adrese yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 12 nesli tehlike altındaki papağan yakalandı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen papağanların 250 yıl ömrü olduğu, istilacı tür olarak bilinen papağanların doğaya salınması halinde bulundukları alanlarda diğer kuş türlerinin yaşamasına izin vermeyip, var olan canlı popülasyonuna ve tarım arazilerine ciddi zararlar verdiği belirtildi.

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