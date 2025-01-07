Ankara Yenimahalle'de köpekler vatandaşlara saldırdı

Olay, Yenimahalle ilçesinde Şehit Süleyman Şahin Caddesi'nde meydana geldi. Caddede kaldırımda yürüyen bir kişi, 9 köpekten oluşan başıboş bir sürünün saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısıyla kaçmaya çalışırken ayağı tökezleyip yere düşen kişi, kendisini savunmaya çalıştı. Çabalarına rağmen köpeklerin saldırısıyla kol ve bacaklarında ısırık yaraları oluşan kişi, güçlükle ayağa kalkıp, koşarak bölgeden uzaklaştı.

AYNI CADDEDE İKİNCİ KÖPEK SALDIRISINDA YERDEN ALDIĞI CİSİMLE KENDİNİ SAVUNDU

Başıboş köpekler, yine aynı cadde üzerinde yürüyen bir kişiye daha saldırmaya çalıştı. Caddeden geçen adam elindeki poşetler ve yerden aldığı cisimlerle kendini köpeklerden korumaya çalıştı. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.