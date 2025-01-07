Ankara Yenimahalle'de köpekler vatandaşlara saldırdı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, kaldırımda yürüyen bir kişi, başıboş köpek sürüsünün saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken ayağı tökezleyince yere düşen kişi, köpekler tarafından defalarca kol ve bacakların ısırıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Yenimahalle ilçesinde Şehit Süleyman Şahin Caddesi'nde meydana geldi. Caddede kaldırımda yürüyen bir kişi, 9 köpekten oluşan başıboş bir sürünün saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısıyla kaçmaya çalışırken ayağı tökezleyip yere düşen kişi, kendisini savunmaya çalıştı. Çabalarına rağmen köpeklerin saldırısıyla kol ve bacaklarında ısırık yaraları oluşan kişi, güçlükle ayağa kalkıp, koşarak bölgeden uzaklaştı.
AYNI CADDEDE İKİNCİ KÖPEK SALDIRISINDA YERDEN ALDIĞI CİSİMLE KENDİNİ SAVUNDU
Başıboş köpekler, yine aynı cadde üzerinde yürüyen bir kişiye daha saldırmaya çalıştı. Caddeden geçen adam elindeki poşetler ve yerden aldığı cisimlerle kendini köpeklerden korumaya çalıştı. O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.