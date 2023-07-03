Ankara Valiliği duyurdu! 30 Eylül'e kadar yasaklandı

Ankara Valiliği'den yapılan yazılı açıklamada, ormanlar ile mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirler alındığı belirtildi.

'BELİRLENEN YERLER DIŞINDA MANGAL YASAK'

Bu kapsamda, ormanları korumak için yangın çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, tarla çalışmaları, bağ bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı kararlar alındığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"İlimiz sınırları içinde ekli listede yer alan milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere; ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2023 tarihine kadar 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74'üncü maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66'ıncı maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. Ankara il sınırları içindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaktır. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir. İlimizdeki ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan ekli listede belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda 30 Eylül 2023 tarihine kadar idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü vb. yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü vb. yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara 08.00-22.00 saatleri arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir. Belirlenen saatler dışında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir."

'HAVAİ FİŞEK ATILMASI YASAK'

Ayrıca ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri haricindeki kişilerin ormanlara giriş ve çıkışlarının yasaklandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Orman Kanunu'nun 31 ve 32'nci maddesi kapsamında olan seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde; anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (ENERJİSA ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır. Tüm belediyelerimiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaktır. Demir yolu kenarları, piknik alanları, turistik alanlar, meskun mahaller, her türlü tesis ve ziraat arazileri gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında emniyet yolu ile şerit açılması sağlanacaktır. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaktır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır."