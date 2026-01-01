Ankara Toplu Taşıma Yılbaşında Saat Kaça Kadar Çalışıyor? 1 Ocak Sefer Saatleri (Metro, Otobüs)

Yeni yılın ilk günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanlığı kararıyla alınan düzenleme 1 Ocak 2026 tarihinde uygulanacak.

EGO Genel Müdürlüğü, 31 Aralık Çarşamba gününü 1 Ocak Perşembe gününe bağlayan gece, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden sorunsuz yararlanabilmesi adına tüm hazırlıklarını tamamladığını açıkladı. Metro, ANKARAY ve otobüs sefer saatleri gece geç saatlere kadar esnetildi.

Başkent’in raylı sistem ağında yılbaşı yoğunluğu göz önünde bulundurularak mesai saatleri artırıldı. Metro ve ANKARAY işletmeleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü gece saat 03.00’e kadar kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Bu düzenleme ile kutlamalara katılan vatandaşların şehir içi ulaşım noktalarına raylı sistemle erişimi kolaylaştırılacak.

Yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe gününün resmi tatil olması nedeniyle, EGO araçları hizmet kalitesini koruyarak Cumartesi çalışma programına göre hareket edecek.