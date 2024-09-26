Ankara Pursaklar'ın eğitim yuvası Endemik Vadi

Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırıldığı günden bu yana Ankara'ya özgü endemik bitki ve endemik hayvanları ile ilgi çeken Endemik Vadi'ye il genelindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel gezileri devam ediyor. Endemik Vadi'nin öğrenciler arasında popüler olmaya devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Endemik Vadimiz, Ankara'daki bütün okulların ve çocukların büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Ziyaret esnasında öğrencilerimiz, ilimizin kültürel değerleri hakkında bilgi sahibi olup, toprakla doya doya vakit geçirme imkânı bulurken, soyu tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan endemik hayvanlarımızı da yakından tanıma fırsatı buluyor. Ziyarete gelen çocuklarımızın mutlu ve keyifle ayrılıyor olması bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Hoş vakit geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi Endemik Vadimize davet ediyorum'' dedi.

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde eğitim gören öğrenciler, Başkent'e özgü endemik bitkiler, Ankara keçisi, Ankara kedisi, Ankara güvercini ve Ankara tavşanının bulunduğu alanları gezerek, doğallığı ve dekoratif figürlerle büyük dikkat çeken Orman Köyü'nde gönüllerince eğleniyor.

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