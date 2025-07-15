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Ankara-Konya hızlı tren (YHT) bilet fiyatları ve sefer saatleri (2025)

15.07.2025 - 14:47Güncellenme Tarihi:
Ankara-Konya hızlı tren (YHT) bilet fiyatları ve sefer saatleri (2025)

Bu yazıda Ankara'dan Konya'ya hızlı tren (YHT) ile seyahat etmek isteyenler için bileti fiyatı ve sefer saatleri gibi bilgiler yer alıyor.

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Ankara ile Konya arasındaki hızlı tren (YHT) seferleri, konforlu ve zaman tasarruflu bir ulaşım alternatifi olarak göze çarpıyor. Ankara'dan Konya'ya gün boyunca 06:30’dan 21:10’a kadar düzenli aralıklarla yolculuk imkanı bulunuyor. Ortalama seyahat süresi ise yaklaşık 1 saat 45 dakika ile 2 saat arasında değişiyor. Peki bu pratik ve modern ulaşım seçeneğinin tüm sefer saatleri nedir ve bilet fiyatları ne kadar?

Ankara-Konya hızlı tren (YHT) sefer saatleri

 

Ankara'dan Konya'ya hızlı tren için sefer saatleri, hafta içi ve hafta sonu aşağıdaki gibidir:

Tren Türü

Kalkış Saati

Duraklar

Varış Saati

Kalkış Saati

Varış Saati (Konya)

YHT

06:30 (Ankara Gar)

Eryaman YHT

06:42

06:44

08:17

 

 

Polatlı YHT

07:05

07:06

 

 

 

Selçuklu YHT (Konya)

08:09

08:13

 

YHT

09:00 (Ankara Gar)

Eryaman YHT

09:12

09:14

10:46

 

 

Polatlı YHT

09:35

09:36

 

 

 

Selçuklu YHT (Konya)

10:39

10:42

 

YHT

12:25 (Ankara Gar)

Eryaman YHT

12:37

12:39

14:11

 

 

Polatlı YHT

13:00

13:01

 

 

 

Selçuklu YHT (Konya)

14:04

14:07

 

YHT

16:30 (Ankara Gar)

Eryaman YHT

16:42

16:44

18:17

 

 

Polatlı YHT

17:05

17:06

 

 

 

Selçuklu YHT (Konya)

18:09

18:13

 

YHT

18:10 (Ankara Gar)

Eryaman YHT

18:22

18:24

19:56

 

 

Polatlı YHT

18:45

18:46

 

 

 

Selçuklu YHT (Konya)

19:49

19:52

 

YHT

21:10 (Ankara Gar)

Eryaman YHT

21:22

21:24

22:56

 

 

Polatlı YHT

21:45

21:46

 

 

 

Selçuklu YHT (Konya)

22:49

22:52

 

 

Ankara-Konya hızlı tren (YHT) bilet fiyatları

 

Ankara'dan Konya'ya hızlı tren bilet fiyatları, vagon tipine göre değişiklik gösteriyor:

  • Business: 540 TL
  • Tekerlekli sandalye: 360 TL
  • Ekonomi: 360 TL

Yukarıdaki bilet seçeneklerden birini tercih ederek yolculuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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