Ankara-Konya hızlı tren (YHT) bilet fiyatları ve sefer saatleri (2025)

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Ankara ile Konya arasındaki hızlı tren (YHT) seferleri, konforlu ve zaman tasarruflu bir ulaşım alternatifi olarak göze çarpıyor. Ankara'dan Konya'ya gün boyunca 06:30’dan 21:10’a kadar düzenli aralıklarla yolculuk imkanı bulunuyor. Ortalama seyahat süresi ise yaklaşık 1 saat 45 dakika ile 2 saat arasında değişiyor. Peki bu pratik ve modern ulaşım seçeneğinin tüm sefer saatleri nedir ve bilet fiyatları ne kadar?

Ankara-Konya hızlı tren (YHT) sefer saatleri

Ankara'dan Konya'ya hızlı tren için sefer saatleri, hafta içi ve hafta sonu aşağıdaki gibidir:

Tren Türü Kalkış Saati Duraklar Varış Saati Kalkış Saati Varış Saati (Konya) YHT 06:30 (Ankara Gar) Eryaman YHT 06:42 06:44 08:17 Polatlı YHT 07:05 07:06 Selçuklu YHT (Konya) 08:09 08:13 YHT 09:00 (Ankara Gar) Eryaman YHT 09:12 09:14 10:46 Polatlı YHT 09:35 09:36 Selçuklu YHT (Konya) 10:39 10:42 YHT 12:25 (Ankara Gar) Eryaman YHT 12:37 12:39 14:11 Polatlı YHT 13:00 13:01 Selçuklu YHT (Konya) 14:04 14:07 YHT 16:30 (Ankara Gar) Eryaman YHT 16:42 16:44 18:17 Polatlı YHT 17:05 17:06 Selçuklu YHT (Konya) 18:09 18:13 YHT 18:10 (Ankara Gar) Eryaman YHT 18:22 18:24 19:56 Polatlı YHT 18:45 18:46 Selçuklu YHT (Konya) 19:49 19:52 YHT 21:10 (Ankara Gar) Eryaman YHT 21:22 21:24 22:56 Polatlı YHT 21:45 21:46 Selçuklu YHT (Konya) 22:49 22:52

Ankara-Konya hızlı tren (YHT) bilet fiyatları

Ankara'dan Konya'ya hızlı tren bilet fiyatları, vagon tipine göre değişiklik gösteriyor:

Business: 540 TL

540 TL Tekerlekli sandalye: 360 TL

360 TL Ekonomi: 360 TL

Yukarıdaki bilet seçeneklerden birini tercih ederek yolculuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz.