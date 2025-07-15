Ankara-Konya hızlı tren (YHT) bilet fiyatları ve sefer saatleri (2025)
Bu yazıda Ankara'dan Konya'ya hızlı tren (YHT) ile seyahat etmek isteyenler için bileti fiyatı ve sefer saatleri gibi bilgiler yer alıyor.
Ankara ile Konya arasındaki hızlı tren (YHT) seferleri, konforlu ve zaman tasarruflu bir ulaşım alternatifi olarak göze çarpıyor. Ankara'dan Konya'ya gün boyunca 06:30’dan 21:10’a kadar düzenli aralıklarla yolculuk imkanı bulunuyor. Ortalama seyahat süresi ise yaklaşık 1 saat 45 dakika ile 2 saat arasında değişiyor. Peki bu pratik ve modern ulaşım seçeneğinin tüm sefer saatleri nedir ve bilet fiyatları ne kadar?
Ankara-Konya hızlı tren (YHT) sefer saatleri
Ankara'dan Konya'ya hızlı tren için sefer saatleri, hafta içi ve hafta sonu aşağıdaki gibidir:
Tren Türü
Kalkış Saati
Duraklar
Varış Saati
Kalkış Saati
Varış Saati (Konya)
YHT
06:30 (Ankara Gar)
Eryaman YHT
06:42
06:44
08:17
Polatlı YHT
07:05
07:06
Selçuklu YHT (Konya)
08:09
08:13
YHT
09:00 (Ankara Gar)
Eryaman YHT
09:12
09:14
10:46
Polatlı YHT
09:35
09:36
Selçuklu YHT (Konya)
10:39
10:42
YHT
12:25 (Ankara Gar)
Eryaman YHT
12:37
12:39
14:11
Polatlı YHT
13:00
13:01
Selçuklu YHT (Konya)
14:04
14:07
YHT
16:30 (Ankara Gar)
Eryaman YHT
16:42
16:44
18:17
Polatlı YHT
17:05
17:06
Selçuklu YHT (Konya)
18:09
18:13
YHT
18:10 (Ankara Gar)
Eryaman YHT
18:22
18:24
19:56
Polatlı YHT
18:45
18:46
Selçuklu YHT (Konya)
19:49
19:52
YHT
21:10 (Ankara Gar)
Eryaman YHT
21:22
21:24
22:56
Polatlı YHT
21:45
21:46
Selçuklu YHT (Konya)
22:49
22:52
Ankara-Konya hızlı tren (YHT) bilet fiyatları
Ankara'dan Konya'ya hızlı tren bilet fiyatları, vagon tipine göre değişiklik gösteriyor:
- Business: 540 TL
- Tekerlekli sandalye: 360 TL
- Ekonomi: 360 TL
Yukarıdaki bilet seçeneklerden birini tercih ederek yolculuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz.