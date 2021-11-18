Ankara Keçiören'de binada patlama! Maalesef acı haber geldi

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

VALİ ŞAHİN: TÜRKMEN BABA İLE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Vali Şahin, patlamanın gerçekleştiği Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binanın bulunduğu bölgede basın mensuplarına açıklama yaptı.

Patlama sonucu binada oluşan göçük nedeniyle 6 kişinin yaralandığını anımsatan Şahin, ekiplerin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını titiz şekilde yürüttüğünü vurguladı.

Şahin, "Ümidimiz enkaz altında kimsenin olmadığı şeklinde ama yine de bütün ihtimalleri değerlendirerek arkadaşlarımız incelemelerini devam ettiriyorlar. Yaralılarımızdan maalesef Iraklı Türkmen ailede babayla küçük çocuğunun vefat ettiği bilgisi geldi. Şu anda 4 yaralımız, 2 vefatımız var maalesef." diye konuştu.

Binada iki Türk vatandaşı, Iraklı Türkmen aile ile bir de Afgan ailenin yaşadığını, Afgan ailenin bir başka komşusuna misafirliğe gittiği için patlama esnasında evde olmadıklarını aktaran Şahin, yaralı sayısı ile binada oturan kişi sayısının örtüşmesi nedeniyle enkazda başka birilerinin olmadığını umduklarını ama tüm ihtimaller değerlendirilerek arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ankara Valisi Şahin, bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Binada toplamda 11 daire var. Bu dairelerin bir kısmı boş, bir kısmında ikamet ediliyor. Yine belediye başkanımızın da söylediği gibi bu alan kentsel dönüşüme tabi tutulabilir alan ama maalesef kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar bir sivil toplum kuruluşumuz tarafından mahkemeye götürüldüğü için çalışmaları durdurulan bir alan. Belediyemiz yine hukuki mücadelesini devam ettiriyor, inşallah buralarda en kısa zamanda kentsel dönüşüm sağlanarak vatandaşlarımızın daha güvenli binalarda oturması temin edilecek.

Bina ruhsatlı, iskanı olan bir bina ama eski bir bina, eski yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapıldığı için kentsel dönüşüme tabi olan alanlardan biri."

Binadaki patlamanın doğal gaz sızıntısı sebebiyle olup olmadığı sorulan Şahin, "Binada hem doğal gaz sistemi var hem de LPG kullanılıyor. Hangisinden kaynaklandığı ancak teknik incelemeden sonra anlaşılacak." açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA: MAALESEF KURTARILAMADI

Keçiören'de 3 katlı binada meydana gelen patlama ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hala ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Patlama ile ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası 6 vatandaşımız yaralanmış olup hastaneye sevk edilmişlerdir. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir."

"DEPREM OLMUŞ GİBİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamaya ilişkin şunları söyledi:

* Bu kadar bir hasar olmaz. Doğalgaz patlaması gibi gözüküyor. Bir kat olduğu gibi çökmüş durumda, altı yaralımız var ikisi çocuk. İnşallah hayati tehlikesi olan, ölen olmaz.

* Arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. 60 yıllık bir Bina, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir bölgede yer alıyor. Cadde üzerinde bir bina var. 9 daire var, 4'ü dolu. Altta işyerleri var. Vakit geç olduğu için iş yerleri boş. Binanın alt tarafı olduğu gibi çökmüş durumda.