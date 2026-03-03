Ankara ilçeler TOKİ sonuçları: Gölbaşı, Keçiören, Sincan hak sahipleri belli oldu! İşte asil ve yedek listeler
TOKİ Ankara ilçelerde kura sonuçları belli oldu. 500 bin konut kapsamında Başkent Ankara'da yapılacak 31 bin 73 konut için kura çekilişi yapıldı. Gölbaşı, Sincan, Polatlı, Kızılcahamam gibi ilçelerde TOKİ çekiliş sonuçları açıklandı. Asil ve yedek isim listeleri e devlet ve resmi internet sayfalarından öğrenilebiliyor.
ANKARA İLÇELER TOKİ kura çekiliş sonuçları 3 Mart 2026 Salı günü netleşti. 31 bin 73 adet yapılacak konut Ankara'nın Gölbaşı, Kızılcahamam, Evren, Güdül, Elmadağ, Sincan, Polatlı gibi ilçelerde yapılacak. Hak sahibi belirlemem kurası 13:30'da Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.
TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayınla takip edilecek. Youtube kanalından canlı aktarılacak TOKİ Ankara çekilişi sonrası vatandaşlar e devlet'ten sorgulama yapabilecek.
Ankara'nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.
Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.
ANKARA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Ankara'nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
- Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780
- Sincan Temelli 4000
- Akyurt 150
- Ayaş 150
- Bala 110
- Beypazarı 750
- Çamlıdere 200
- Çubuk 500
- Elmadağ 500
- Evren 41
- Güdül 142
- Haymana 150
- Kahramankazan 300
- Kalecik 150
- Kızılcahamam 150
- Nallıhan 200
- Nallıhan Çayırhan 100
- Polatlı 1500
- Şereflikoçhisar 200
TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Ankara kura sonuçları,aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.
Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
- TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
- TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)
- TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)