Ankara ilçeler TOKİ sonuçları: Gölbaşı, Keçiören, Sincan hak sahipleri belli oldu! İşte asil ve yedek listeler

Haberin Devamı

ANKARA İLÇELER TOKİ kura çekiliş sonuçları 3 Mart 2026 Salı günü netleşti. 31 bin 73 adet yapılacak konut Ankara'nın Gölbaşı, Kızılcahamam, Evren, Güdül, Elmadağ, Sincan, Polatlı gibi ilçelerde yapılacak. Hak sahibi belirlemem kurası 13:30'da Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

TOKİ Ankara kura çekilişi canlı yayınla takip edilecek. Youtube kanalından canlı aktarılacak TOKİ Ankara çekilişi sonrası vatandaşlar e devlet'ten sorgulama yapabilecek.

Ankara'nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde inşa edilecek konutlar için şehit ailesi, gazi, emekli, engelli, genç, üç çocuk ve üzeri aile ve diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler belli oldu.

Başvuruları olumlu değerlendirilen kişiler, kura çekimine katılmaya hak kazandı.

ANKARA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Ankara'nın Merkez, Sincan Temelli, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde toplam 31 bin 73 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;