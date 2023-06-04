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Ankara için sel alarmı! Uyarılar art arda geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelebilecek muhtemel şiddetli yağışlara karşı vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

04.06.2023 - 15:07 |
Ankara için sel alarmı! Uyarılar art arda geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ardından Ankara için AFAD'dan ya yeni bir uyarı geldi. AFAd sosyal medya hesabından, “Meteoroloji’den alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Ankara ilimizde yerel gök gürültülü sağanak yağışın aksam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını; taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz”

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