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Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangına 5 gözaltı

Ankara'da dün Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen 5 kişi gözaltına alındı.

04.04.2024 - 12:32 | | ANKARA, (DHA)
Ankara Hurdacılar Sitesi'ndeki yangına 5 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde dün saat 15.00 sıralarında çıkan yangınla ilgili araştırma yapıldı. Araştırmalar sonucunda yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E. ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ., F.E.A., A.E.İ. ve M.E.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.

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