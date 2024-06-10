Ankara, Erdoğan-Özel görüşmesine kilitlendi! CHP'den forslu bayrak talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra ilk defa yarın CHP Genel Merkezi’ne ziyarette bulunacak.

Özel, Cumhurbaşkanı’nın iade-i ziyaretinden önce bugün ilk olarak Parti Meclisi’ni toplayacak. Toplantıda ziyarete dair değerlendirmeler yapılacak.

Özel, ardından Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek ve A Takımı’nı dinleyerek görüşlerini alacak. Edinilen bilgiye göre Özel’in, görüşmede dosyasındaki en önemli başlıklar emekli maaşı ve asgari ücret olmak üzere ekonomi olacak.

CHP'DEN CUMHURBAŞKANLIĞI'NA FORSLU BAYRAK TALEBİ

Peki görüşme öncesi CHP'de nasıl bir hazırlık var? Ankara'da neler konuşuluyor? CNN TÜRK muhabiri Melike Görür son durumu Meltem Bozbeyoğlu'na anlattı;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl sonra CHP Genel Merkezi'nde olacak. O görüşme öncesinde gündem maddeleri, oturma düzeni her şey belli oldu. Ekonomi, yeni anayasa düzenlemesi ve yargı konularının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Milliyet'te yer alan habere göre; oturma düzenini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıkladı. İadeiziyaret öncesi verdiği bir demeçte oturma düzeni için iki bayrak olacağını söyleyen Özgür Özel, biri CHP bayrağı biri de Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu Türk Bayrağı.

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Özel, Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu Türk Bayrağı'nı Cumhurbaşkanlığı'ndan istediklerini söyledi. Türk Bayrağı'nın önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan oturacak, CHP bayrağının önünde de Özgür Özel oturacak.

12. KATTA BİR ARAYA GELECEKLER

Geçtiğimiz o görüşmede AK Parti Genel Merkezi'nde oturma düzeni dikkat çekmişti. Bu seferki görüşmede iki isim iki koltukta oturacak. Bu nedenle de oturma düzenine ilişkin artık düzenlemeler tamamlanmış durumda.

Görüşme aynı zamanda CHP lideri Özgür Özel'in 12. katta bulunan makam odasında gerçekleşecek.

BUGÜN BİR GÖRÜŞME DAHA GERÇEKLEŞTİ

Bir yandan da görüşme öncesinde CHP Başkan Yardımcılarının ve Bakanlar arasında görüşmeler oluyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir araya gelmişti. CHP Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret etmişti. Ve yine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etmişti.

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ALİ YERLİKAYA'YI ZİYARET ETTİ

Bugün de saat 10.00'da bir görüşme daha gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. O görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Murat Bakan, 'Verimli bir görüşme oldu. Çözüm önerilerimizi dile getirdik ve ülkenin sorunlarını birlikte çözebiliyor olmamız lazım. O geçmiş yanlıştı. Olmaması gerekirdi.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel arasında yarın olacak görüşme öncesi bu görüşmelerin de olması oldukça kritik önem taşıyor. Yarınki görüşmede de bu konuların konuşulması, bakanların ve CHP Genel Başkan Yardımcılarının görüşmelerinin de gündeme gelmesi bekleniyor.