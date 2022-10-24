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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden takipli otodan hırsızlık yapan şahıslara “balon” operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, takipli otodan hırsızlık yapan şahıslara yönelik “balon” operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda biri çocuk olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı.

24.10.2022 - 18:10 | | İHA
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden takipli otodan hırsızlık yapan şahıslara “balon” operasyonu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen 30 bin lira paranın ve 1 milyon lira değerinde çekin çalındığı, aynı gün Mamak ilçesinde meydana gelen 13 bin doların çalındığı otodan hırsızlık olayları ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde belirtilen hırsızlık olayının üç şüpheli erkek şahıs tarafından gri renkli bir araç ile gerçekleştirildiği öğrenildi. Bunun üzerine yapılan çalışmalarda olayda kullanılan araç, Kıbrıs köyü yakınlarında bulunan bir dere yatağında terk halde bulunmuş, şüpheli şahıslar yapılan çalışmalar neticesinde Kırıkkale iline kaçmak üzereyken Elmadağ ilçesinde kovalamaca neticesinde yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan sorguda, şahısların E.Y., F.B. ve suça sürüklenen çocuk olan E.M. isimli şahıslar olduğu anlaşıldı. Şüpheli E.Y.'nin yapılan üst aramasında siyah poşet içerisinde 29 bin 300 lira, F.B.'nin üst aramasında ise 13 bin dolar para ele geçirildi. Şüphelilerden E.Y.’nin 44’ü otodan hırsızlık olmak üzere toplamda 86 suç kaydı olduğu ve 11 ayrı suçtan değişik illerdeki mahkemelerce arandığı kaydedildi. F.B.’nin ise 13’ü otodan hırsızlık olmak üzere toplamda 35 suç kaydı olduğu ayrıca Yozgat’ta bulunan bir kuyumcudan takip sonucu toplamda 3 kilogram altının çalındığı otodan hırsızlık olayının şüphelisi olduğu ve bu suçtan arandığı tespit edildi. Suça sürüklenen çocuk olan E.M.’in ise 5 suç kaydı olduğu tespit edildi.
Öte yandan, şüphelilerin yapılan sorgu işleminin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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