Ankara Çamlıdere’de 4 araç kundaklandı: O anlar kamerada

12.12.2025 - 20:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA (İHA)

Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde 3 şahıs 4 aracı benzin dökerek yaktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çamlıdere Çukurören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz isimleri belirlenemeyen 3 kişi, bir otomobil ile Mahalle Muhtarı Hasan Sağlam’ın araçlarının bulunduğu yere geldi. İki şahıs arabadan inerken bir kişi diğerlerini arabada bekledi. İki şahıs, Hasan Sağlam’ın ATV’si, minibüsü, otomobili ve kamyonetini benzin dökerek yaktı. Daha sonra şahıslar geldiği otomobile binerek kaçtı. 4 aracı kundaklanan Sağlam ise olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

