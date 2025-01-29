Ankara Bildirisi imzalandı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Üçlü Toplantısı kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Türkiye'nin olağanüstü bir toplantıya ev sahipliği yaptığını belirtti ve "Asya ile Avrupa kıtaları arasında en güvenilir, en hızlı ekonomik güzergah Orta Asya-Hazar Denizi-Güney Kafkasya ve Türkiye hattıdır." dedi.

Fidan, bugünkü toplantıda Orta Koridor'a yönelik altyapı çalışmaları ve ortak faaliyetlerin ele alındığına değinerek, "Gümrük uygulamaları ve mevzuatların uyumlaştırılması konusunu ele aldık. Elektronik hizmetlerin kullanımının yaygınlaşması için yapılabilecekleri değerlendirdik. Buna ilaveten, ticaretteki engellerin aşamalı biçimde kaldırılması yönünde atılabilecek adımları görüştük." diye konuştu.

ANKARA BİLDİRİSİ İMZALANDI

Bu konuların, teknik düzeyde ele alınmaya devam edileceğine işaret eden Fidan, toplantının sonunda Ankara Bildirisi'nin imzalandığını açıkladı.

Fidan, bildiride ticaret, yatırım, lojistik ve transit taşımacılık alanlarında atılacak adımların kayda geçirildiğini bildirerek, altyapı projelerine de hız verilmesi kararının alındığını belirtti.

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Öncelikli sektörlerde yatırımların teşvik edilmesi hususunda mutabık kalındığını aktaran Fidan, bildiri ekinde eylem planı ile ilerleyen dönemler için izlenecek yol haritasının belirlendiğini söyledi.

Fidan, enerji krizi, düzensiz göç baskısı, terör ve aşırıcılık gibi problemlerle karşı karşıya kalındığını vurgulayarak, "Böylesi bir jeopolitik ortamda, Türk dünyası içerisindeki dayanışma ihtiyacı da giderek artmaktadır." ifadesini kullandı.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) bu yönde giderek önem kazanan bir rol oynadığına dikkati çeken Fidan, teşkilatın geçen yıl yaptığı faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bu yıl 2 önemli zirvenin yapılacağını anlatan Fidan, gayri resmi zirvenin Macaristan'da, 12. Resmi Zirve'nin ise Azerbaycan'da düzenleneceğini bildirdi.

Fidan, bağlantısallık meselesinin ve Orta Koridor'un geliştirilmesi konusunun bugünkü toplantının ve TDT'nin programının ana hedeflerinden olduğunu anlattı.

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Teşkilatın 2040 Vizyon Belgesi'nin, ulaştırma ve ticaret alanlarında sağlam bir çerçeve sunduğuna değinen Fidan, bu bağlamdaki çalışmaların TDT çerçevesinde daha da derinleştirileceğini dile getirdi.

KÜRESEL GELİŞMELER DE ELE ALINDI

Küresel gelişmelerin de ele alındığını bildiren Fidan, şunları kaydetti:

"Türk dünyası olarak Ukrayna'da adil ve kalıcı barışı destekliyoruz. Afganistan'ın izole edilmemesi ve bu ülkenin komşularıyla barış içinde yaşaması gerektiğini savunuyoruz. İsrail-Filistin ihtilafının kalıcı çözümü için 1967 sınırları temelinde; başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına desteğimizi vurgulamaktayız."

Fidan, Suriye'deki durumun da görüşüldüğüne işaret ederek, egemenliğini tam olarak tesis etmiş, terörden arınmış, istikrar ve refaha kavuşmuş bir Suriye görmenin arzu edildiğini kaydetti.

Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluğu olduğuna inandıklarını aktaran Fidan, "Suriye'nin bölgesinde ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması için gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Fidan, Azerbaycan ve Özbekistan ile olan ikili ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu vurgulayarak, bu üç ülkenin bölgenin refahını artıracak çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

AÇIK DESTEK TEYİT EDİLDİ

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan, Ankara Bildirisi'nde birbirlerinin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığına açık desteğini teyit etti.

Ankara Bildirisi'nde, Azerbaycan'ın, Karabağ ve Doğu Zengezur'da mayından arındırma çalışmaları dahil yeniden inşa ve ıslah çabalarına katkıda bulunulmasının önemi yinelendi.