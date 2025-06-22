Anadolu’nun ilk derbisi burada başladı! Rakiplerin isimlerini duyanlar 'bu nasıl oluyor?' diyor

612 yıl önce cirit meydanında başlayan rekabet şimdi sofralarda sürüyor. Osmanlı Devleti’nin 5. padişahı Çelebi Mehmet’in Amasya'da şehzade olarak bulunduğu 1413-1421 yılları arasında biniciler arasında düzenlediği cirit müsabakalarının daha çekişmeli olması için 400 atlıyı bamyasıyla ünlü Amasya'dan ve lahanasıyla ünlü Merzifon’dan seçtirmesiyle başlayan rekabete 19. yüzyıla kadar padişahlar da dahil olmak üzere fanatik taraftarlar yoğun ilgi göstermiş. Daha sonra unutulan bu tarihi gelenek Merzifon 1. Uluslararası Gastronomi ve Turizm Festivali'nde yeniden canlandırıldı. Takımların "Lahanaya kuvvet, bamyaya lezzet" şeklindeki tezahüratları asırlar sonra yeniden yankılandı.







"Kökleriyle Merzifon" temalı festival

Merzifon Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) iş birliğiyle ilki gerçekleştirilen "Kökleriyle Merzifon" temalı festivalde Lahanacılar ve Bamyacıları temsil eden şefler yemekleriyle yarıştı. Şov amaçlı düzenlenen lezzet kapışmasına Amasyalı ve Merzifonlular da tezahüratlarıyla destek oldu. Yarışma jürisinde Japon şef Koki Otsuka da yer aldı. Yemeklerden tadan Otsuka, lahana yemeğini beğendiğini söyledi.

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Anadolu’nun ilk derbisini yaşandığı topraklarda yeniden gerçekleştirdiklerini belirten Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve TAFED Başkanı Zeki Açıköz takımlardaki şefleri kutladı. Festivali ziyaret eden Amasya Valisi Önder Bakan da, yurdun dört bir yanından gelen usta şeflere katılımları dolayısıyla teşekkür etti.







Anadolu’nun ilk derbisi yeniden yaşatıldı

Anadolu’nun ilk derbisine 612 yıl sonra yeniden tanıklık ettiklerini anlatan Ömer Şan, "Lahanacılar ve Bamyacılar gastronomi alanında yarıştı. Böyle bir geleneğe, değere sahip çıkan Merzifon halkını ve Merzifon Belediye Başkanını kutluyorum" diye konuştu.