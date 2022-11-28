GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ambulans şoförü daha önce de maçlarda olay çıkarmış
ABONE OL

Ambulans şoförü daha önce de maçlarda olay çıkarmış

İzmir'de, Göztepe ve Altay arasında oynanan derbi maçında, Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ı yaralayan işaret fişeği ile diğer suç aletlerini 2 sırt çantasıyla stadyuma soktuğu belirlenip, gözaltına alınan ambulans şoförlerinden A.G.'nin, daha önce bazı maçlarda olay çıkardığı için 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

28.11.2022 - 18:17 | | Davut CAN-Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
Ambulans şoförü daha önce de maçlarda olay çıkarmış

Şüpheli A.G.'nin maçtan 1 gün önce taraftar grubuyla buluştuğunu ve oradaki konuşmanın ardından işaret fişeklerini stada sokmaya karar verdiği belirtildi. 4 şüphelinin fişekleri Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndan aldıktan sonra sırt çantasıyla A.G.'ye teslim ettiği, sağlık personeli olduğu için aranmayan A.G.'nin de çantayı tuvalete bıraktığı aktarıldı.

Dünya Kupası'nda Gana Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti
İlgili Haber
Dünya Kupası'nda Gana Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tuvaletteki çantayı alan bir taraftarın çantanın içerisindeki fişekleri taraftara dağıttığı, fişeklerden birini F.E.'nin ateşlediği öğrenildi. Ambulans şoförü A.G.'nin ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde, taraftarlarla buluştuğunda kendisine fişekleri stada sokması için yapılan teklifi kabul ettiğini söyleyen A.G.'nin maç günü bu eylemi gerçekleştirdiğini ancak çantayı tuvaletten kimin aldığını bilmediğini söylediği öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Borsa günü rekor seviyede kapattı

Borsa günü rekor seviyede kapattı

Düzce’de eğitim-öğretim 5 Aralık'ta başlayacak

Düzce’de eğitim-öğretim 5 Aralık'ta başlayacak

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında tutuklu sayısı 25’e yükseldi

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında tutuklu sayısı 25’e yükseldi