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Ambarlı Limanı'nda 21 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ambarlı Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, bir konteyner içerisinde getirilen toplam 21 milyon 782 bin lira değerinde kablosuz hoparlörden kol saatine çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

10.10.2023 - 10:06 | | İHA
Ambarlı Limanı'nda 21 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Ambarlı Limanı'nda yürüttüğü risk analizi ve saha çalışmaları neticesinde Çin’den geldiği belirlenen bir konteyner takibe alındı. Gerçekleştirilen belge kontrolü ve x-ray taramasının ardından durumu şüpheli değerlendiren ekipler detaylı fiziki arama başlattı.

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Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde beyan dışı olan ve gümrük idaresine farklı beyan edilen 2 bin 640 adet muhtelif markalarda kol saati, 10 bin 800 adet şarj adaptörü, 814 adet çok özellikli hoparlör, 580 adet powerbank, 150 bin adet su geçirmez telefon saklama kabı, 100 adet far camı ve aksamı, 100 adet fön makinesi, 15 adet kamera, 180 adet transmitter, 30 adet tv box, 85 adet tv stick ve 150 adet anahtarlık cinsi kaçak eşya getirildiği tespit edildi. Ele geçirilen kaçak eşyanın toplam 21 milyon 782 bin Türk Lirası değerinde olduğu anlaşıldı.

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Diğer taraftan, eşyanın gümrük idaresine daha düşük vergi kaleminden beyan edilmesinden dolayı oluşacak 6 milyon 313 bin Türk Lirası kamu zararının da önüne geçildi. Olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatılırken yakalanan kaçak eşyalara el konuldu.

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