GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAmatör maçta saha karıştı! Aynı takımın futbolcuları birbirine girdi
HaberlerGündem Haberleri Amatör maçta saha karıştı! Aynı takımın futbolcuları birbirine girdi

Amatör maçta saha karıştı! Aynı takımın futbolcuları birbirine girdi

22.02.2026 - 08:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Amatör maçta saha karıştı! Aynı takımın futbolcuları birbirine girdi

Bartın 1. Amatör Küme'de Arıt Kayadibispor-Ulus Çınarspor maçının uzatma dakikalarında pozisyon sonrası, futbolcular, teknik heyet birbirine girdi. Olaylarda bir futbolcu yaralanırken aynı takımdaki 2 futbolcunun ise birbirleri ile kavga etmesi dikkat çekti.

Haberin Devamı

Bartın Ömertepesi Stadı'ndaki 1. Amatör Küme maçında Kayadibispor -Ulus Çınarspor mücadelesinin uzatma dakikalarında yapılan bir faul sonrası ortalık karıştı. İki takım oyuncuları birbirine girerken, yedek oyuncular ve teknik heyette kavgaya karıştı. Tribünlere de sıçrayan olayları polis ekipleri güçlükle yatıştırdı.

Amatör maçta saha karıştı Aynı takımın futbolcuları birbirine girdi

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Kayadibisporlu iki futbolcu da birbirine girdi. Tarafların güçlükle ayrılabildiği kavgada 1 futbolcu da yaralandı. Gözünden yaralanan futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

11 kırmızı kart gösterildi
Olaylar nedeniyle Arıt Kayadibispor'dan 3 futbolcu, Ulus Çınarspor'dan 7 futbolcu ve 1 antrenör kırmızı kart gördü. Kartların ardından hakemler, sahadan çıkarak, soyunma odasına girdi. Çıkan olay ve kartlar nedeniyle maçı 2-1'lik skor ile önde tamamlayan Arıt Kayadibispor'un hükmet galip ilan edildiği öğrenildi.

İLGİLİ HABER

Konyaspor hezimeti sonrası Okan Buruk konuştu: Galatasaray kazanmak zorundaydı
Konyaspor hezimeti sonrası Okan Buruk konuştu: Galatasaray kazanmak zorundaydı

 

Güncel Haberler

Amatör maçta saha karıştı! Aynı takımın futbolcuları birbirine girdi
#Gündem

Amatör maçta saha karıştı! Aynı takımın futbolcuları birbirine girdi

TOKİ'de yeni kampanya başladı: 285 bin lirayı getir, daireyi götür!
#Gündem

TOKİ'de yeni kampanya başladı: 285 bin lirayı getir, daireyi götür!

İftar saatinde birbirlerine girdiler! Park yeri kavgasında yumruklar konuştu
#Gündem

İftar saatinde birbirlerine girdiler! Park yeri kavgasında yumruklar konuştu