GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAmasya'da yol kenarında fark etti! Köylüler dağı deldi, gerçeği öğrenince dondu kaldı
HaberlerGündem Haberleri Amasya'da yol kenarında fark etti! Köylüler dağı deldi, gerçeği öğrenince dondu kaldı

Amasya'da yol kenarında fark etti! Köylüler dağı deldi, gerçeği öğrenince dondu kaldı

31.01.2026 - 08:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Amasya'da yol kenarında fark etti! Köylüler dağı deldi, gerçeği öğrenince dondu kaldı

Amasya'da yol kenarından geçenler gözlerine inanamıyor. Ferhat'ın Şirin uğruna dağları deldiği aşk efsanesinin yaşandığı Amasya'da köylülerin yaptıkları gündem oldu. Görenleri şaşkına çeviren olayın gerçeği sonradan ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Şeyhcui Mahallesi'nde orman yolu olarak bilinen mevkide üstü ağaçlık kayalık alanda kazılan mağaralar her geçen yıl genişledi. İçerisine birden çok insanın rahatlıkla sığabileceği hale dönüştü. Bölgeden geçenler durumu araştırdı.

İLGİLİ HABER

Lise mezunu köyüne kurup patron oldu! Günde 10 ton üretiyor, birçok şehre kasa kasa gönderiyor
Lise mezunu köyüne kurup patron oldu! Günde 10 ton üretiyor, birçok şehre kasa kasa gönderiyor

Mağaraların üzüm pekmezi yapımında kullanılan killi toprağın temini için kazıldığı anlaşıldı.

Amasyada yol kenarında fark etti Köylüler dağı deldi, gerçeği öğrenince dondu kaldı

Zaman zaman insanların buradan toprak götürdüklerini gördüklerini belirten mahalle sakinlerinden Sevgi Taşağıl, "İlk başta toprak kayması gibi düşündüm. Sonra pekmez için kazıldığını öğrendik" dedi. Esra Başkol da, kazılan alanın son 3 yıldır daha da genişlediğini söyledi.

Amasyada yol kenarında fark etti Köylüler dağı deldi, gerçeği öğrenince dondu kaldı

Üzüm pekmezi yapımında bu tür toprağın kullanıldığını anlatan Ercan Eftelioğlu, "Buraları Ferhat gibi kazmışlar. Ama pekmez toprağı için kazmışlar. Bu toprak kullanılmazsa pekmezin kıvamı istenildiği gibi tutmuyor. Üzüm pekmezinde kullanılıyor. Pekmez aşkı böyle böyle şey" diye konuştu.

Amasyada yol kenarında fark etti Köylüler dağı deldi, gerçeği öğrenince dondu kaldı

Yoldan geçerken karşılaştığı bu durumun tehlike oluşturduğuna işaret eden Cem Yeni ise, "Ağaçların kökleri dışarı çıkmış. Eğer biraz daha kazarlarsa ağaçlar yolun kıyısındaki elektrik tellerinin üstüne devrilebilir. Yetkililerin önlem alması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

 

Güncel Haberler

Muşlu üretici saman ve arpaya alternatif buldu! Zor ama bedava: Bu yöntemle maliyetler yarı yarıya düştü
#Gündem

Muşlu üretici saman ve arpaya alternatif buldu! Zor ama bedava: Bu yöntemle maliyetler yarı yarıya düştü

Konut kredilerinde yeni dönem! Birinci - ikinci el dönemi kalkıyor, finansal istikrar paketi yürürlükte
#Gündem

Konut kredilerinde yeni dönem! Birinci - ikinci el dönemi kalkıyor, finansal istikrar paketi yürürlükte

Altın fiyatları resmen çakıldı! 31 Ocak 2026 gram altın ve çeyrek altında düşüş sürüyor
#Ekonomi

Altın fiyatları resmen çakıldı! 31 Ocak 2026 gram altın ve çeyrek altında düşüş sürüyor