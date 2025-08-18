GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAmasya'da şaşırtan görüntüler! Daha önce beslenen tilki bu kez yavrusuyla ortaya çıktı
HaberlerGündem Haberleri Amasya'da şaşırtan görüntüler! Daha önce beslenen tilki bu kez yavrusuyla ortaya çıktı

Amasya'da şaşırtan görüntüler! Daha önce beslenen tilki bu kez yavrusuyla ortaya çıktı

18.08.2025 - 15:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)

ABONE OL

Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde, daha önce de insan eliyle beslenen bir tilki, bu sefer yavrularıyla birlikte ortaya çıktı.

Ömer Sarı, “Sanki hayvanat bahçesi gibi; tilkisi, kedisi, kirpisi hepsi var. Tilki bu sefer yavrusuyla geldi” dedi. Aç olduklarını düşündüğüm için elimle besledim” dedi. Tilkilerin bulunduğu alanda iki de kirpi görüldü. Bir süre sonra bahçeden ayrılan tilkiler ile kirpilerin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güncel Haberler

Aldığı ceza onu durdurmadı! Scooter'a koltuk takıp köpekleriyle gezdi
#Gündem

Aldığı ceza onu durdurmadı! Scooter'a koltuk takıp köpekleriyle gezdi

Sinop'un coğrafi işaretli Boyabat domatesinin hasadı başladı!
#Ekonomi

Sinop'un coğrafi işaretli Boyabat domatesinin hasadı başladı!

Bakan Bak: Ülkemizde geleneksel sporlarda çok büyük yatırımlar var
#Gündem

Bakan Bak: Ülkemizde geleneksel sporlarda çok büyük yatırımlar var