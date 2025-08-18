Amasya'da şaşırtan görüntüler! Daha önce beslenen tilki bu kez yavrusuyla ortaya çıktı
Amasya'nın Büyük Kızılca köyünde, daha önce de insan eliyle beslenen bir tilki, bu sefer yavrularıyla birlikte ortaya çıktı.
Ömer Sarı, “Sanki hayvanat bahçesi gibi; tilkisi, kedisi, kirpisi hepsi var. Tilki bu sefer yavrusuyla geldi” dedi. Aç olduklarını düşündüğüm için elimle besledim” dedi. Tilkilerin bulunduğu alanda iki de kirpi görüldü. Bir süre sonra bahçeden ayrılan tilkiler ile kirpilerin o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.