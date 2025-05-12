GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAmasya'da peş peşe 2 deprem! 3 dakika arayla sarsıldı
HaberlerGündem Haberleri Amasya'da peş peşe 2 deprem! 3 dakika arayla sarsıldı

Amasya'da peş peşe 2 deprem! 3 dakika arayla sarsıldı

12.05.2025 - 12:35Güncellenme Tarihi:
Amasya'da peş peşe 2 deprem! 3 dakika arayla sarsıldı

Kandilli Rasathanesi Amasya Gümüşhacıköy'de 4.6 ve 4.5 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Amasya Gümüşhacıköy'de peş peşe iki deprem meydana geldi. 12.23'te gerçekleşen 4.6 büyüklüğündeki ilk depremin derinliği 6.4 km olarak ölçüldü. 12:26'daki ikinci depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak açıklanırken derinliği de 5.0 km olarak kaydedildi.

 

 

AFAD ise Amasya'daki depremlerin ilkini 4.4 ikincisini de 4.2 olarak paylaştı. 4.4'lük depremin derinliği 10.07 km olarak, 4.2'lik depremin derinliği ise 19 km olarak kaydedildi.

 

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Çok önemli ve tarihi bir adım atıldı
#Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Çok önemli ve tarihi bir adım atıldı

Şehir hayatından sıkıldı, baba ocağına geri döndü! Şimdi hayaline kavuşmak için gün sayıyor
#Gündem

Şehir hayatından sıkıldı, baba ocağına geri döndü! Şimdi hayaline kavuşmak için gün sayıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz
#Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz