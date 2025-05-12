Amasya'da peş peşe 2 deprem! 3 dakika arayla sarsıldı

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Amasya Gümüşhacıköy'de peş peşe iki deprem meydana geldi. 12.23'te gerçekleşen 4.6 büyüklüğündeki ilk depremin derinliği 6.4 km olarak ölçüldü. 12:26'daki ikinci depremin büyüklüğü ise 4.5 olarak açıklanırken derinliği de 5.0 km olarak kaydedildi.

AFAD ise Amasya'daki depremlerin ilkini 4.4 ikincisini de 4.2 olarak paylaştı. 4.4'lük depremin derinliği 10.07 km olarak, 4.2'lik depremin derinliği ise 19 km olarak kaydedildi.