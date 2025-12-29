Amasya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 30 Aralık 2025 Pazartesi Amasya'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
29.12.2025 - 23:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Amasya'da kar yağışı etkili oluyor. Amasya'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...

Amasya Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmış gibi gösterilen ‘kar tatili’ paylaşımlarının asılsız olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında sahte görsel paylaşılarak yarın ilimiz genelinde eğitim öğretime kar yağışı sebebiyle ara verileceği iddia edilmektedir. Söz konusu paylaşım gerçeği yansıtmamakta olup valiliğimizin basın açıklaması formatı üzerinde oynanarak oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi.

30 Aralık Salı günü eğitime ara verileceğini bildiren sahte görsele itibar edilmemesi ve yalnızca valiliğin resmi sosyal medya hesapları ile whatsapp kanalı üzerinden yapılan paylaşımların dikkate alınması istendi.

