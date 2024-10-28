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Amasya'da genç çiftçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşayan genç bir çiftçi, tarlasına traktörüyle Türk bayrağı çizdi. Bugün 26 yaşına giren çiftçi Eren Yiğit, doğum gününü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu şekilde birlikte kutladı.

28.10.2024 - 17:16 | | İHA
Amasya'da genç çiftçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı

Geçen yıl tarlasına traktörüne taktığı pullukla ’Cumhuriyet’ yazarken askerlerin helikopterden çektiği görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi, yürekten selamlıyoruz" notuyla paylaşılan Eren Yiğit, bul yılda aynı heyecanla tarlasına ay-yıldız işleyip Türk bayrağı çizdi.

Amasyada genç çiftçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını böyle kutladı


Yakup köyünde çiftlik yaparak geçimini sağlayan 28 Ekim 1998 doğumlu Yiğit, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ dediği günün yıl dönümünde doğmak benim için ayrı bir gurur verici. Bu yılda Türk bayrağımızı çizmeye çalıştım. Cumhuriyetimizin 101. yaşı kutlu olsun” diye konuştu.

 

Amasyada genç çiftçi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını böyle kutladı

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