Amasya'da alarm seviyesine geçildi! Balık ölümleri görülmeye başladı

Edinilen bilgiye göre, Tersakan Çayı'nın sularını bölgedeki köylerin arazilerinden geçirip Yedikır Baraj Gölü ile buluşturan sulama kanalının yüzeyinde kirlilikten köpürme oluştu. Kanaldaki balıkların da su yüzeyine çıktığı görüldü.

Vatandaşlar durumu endişeyle takip etti. Kerimoğlu köyünden Yılmaz Keten, kirlilik nedeniyle oluşan durumun büyük çapta balık ölümlerine yol açacağından endişe duyduklarını söyledi.

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlilerinin bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.