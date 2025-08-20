GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAmasya'da alarm seviyesine geçildi! Balık ölümleri görülmeye başladı
HaberlerGündem Haberleri Amasya'da alarm seviyesine geçildi! Balık ölümleri görülmeye başladı

Amasya'da alarm seviyesine geçildi! Balık ölümleri görülmeye başladı

20.08.2025 - 08:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Amasya'da alarm seviyesine geçildi! Balık ölümleri görülmeye başladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde Tersakan Çayı ile Yedikır Barajı arasındaki sulama kanalı kirlilikten köpürdü, balık ölümleri görülmeye başlandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Tersakan Çayı'nın sularını bölgedeki köylerin arazilerinden geçirip Yedikır Baraj Gölü ile buluşturan sulama kanalının yüzeyinde kirlilikten köpürme oluştu. Kanaldaki balıkların da su yüzeyine çıktığı görüldü.

İLGİLİ HABER

Bartın'da korku dolu anlar! Denize girdiğine bin pişman oldu, boğulmaktan son anda kurtuldu
Bartın'da korku dolu anlar! Denize girdiğine bin pişman oldu, boğulmaktan son anda kurtuldu

Vatandaşlar durumu endişeyle takip etti. Kerimoğlu köyünden Yılmaz Keten, kirlilik nedeniyle oluşan durumun büyük çapta balık ölümlerine yol açacağından endişe duyduklarını söyledi.

Haberin Devamı

Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlilerinin bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

Güncel Haberler

Türk geleneğini anlatan anıt Tokat'ta yapıldı
#Gündem

Türk geleneğini anlatan anıt Tokat'ta yapıldı

Erzincan’da toprak suya kavuşuyor! 149 bin dekar için geri sayım başladı
#Gündem

Erzincan’da toprak suya kavuşuyor! 149 bin dekar için geri sayım başladı

Erbaa'da palet üzerinde yatan tilkilere sitem: Tüm gün yatmak olmaz, kümeslerden tavuk çalın
#Gündem

Erbaa'da palet üzerinde yatan tilkilere sitem: Tüm gün yatmak olmaz, kümeslerden tavuk çalın