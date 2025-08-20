Bartın'da korku dolu anlar! Denize girdiğine bin pişman oldu, boğulmaktan son anda kurtuldu

GAZETE VATAN ANA SAYFA
20.08.2025 - 07:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bartın'ın Mugada sahilinde denize giren bir kişi, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Serinlemek için Mugada sahilinde denize giren bir vatandaş, boğulmak üzereyken fark edildi. Cankurtaranlar, vatandaşın yanına jetski ile gelerek hızlıca müdahale edip, şahsı boğulmaktan son anda kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları rüzgar ve çeken akıntıya dikkat etmeleri konusunda uyardı.

