Amasra’da şaşkınlık yaratan av: Ağdan köpek balığı çıktı!

Kaynak: İHA

Bartın’ın Amasra ilçesi açıklarında balıkçıların ağına 1,5 metrelik camgöz köpek balığı takıldı. Balıkçılar, güçlükle tekneye aldıkları köpek balığını yeniden denize bıraktı.

Bartın’ın Amasra ilçesi Tarlaağzı Limanı açıklarında balıkçıların ağına camgöz türü köpek balığı takıldı.

Tarlaağzı Limanı’ndan avlanmak için 'Uzunay 2' isimli balıkçı teknesiyle denize açılan balıkçılar, dün akşam saatlerinde ağı çektiğinde içinde yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığını fark etti.

