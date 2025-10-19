Kadın girişimci devlet desteği ile kendi işinin patronu oldu! Üretim kapasitesini 20 katına çıkardı, köyünü istihdam üssü yaptı, köylüsünü ihya etti

3

Ay, çiftçilere ve kadın girişimcilere örnek olduğunu, çevrede kendisinden fikir alarak bu sektöre yönelenlerin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Çiftçilikle uğraşıyorduk zaten ama açık arazi şartları ile uğraşmak soğuk ve rüzgarda çok zordu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteği olduğunu duyup başvurduk. Bir dönüm arazi desteği aldık. Sonra Ziraat Bankası kredisinden faydalanıp kendi çabamızla bunu 20 dönüme çıkardık. Sera, Mersin'in havası gibi nemli, çalışmak zor ama aile şirketi gibiyiz, yakınlarımla üretim yapıyoruz. Domates, biber, patlıcan salatalık üretiyor, toptan vermiyoruz, kendimiz satıyoruz. Serada budama döneminde 7 ila 10, toplama döneminde ise 11 ila 20 işçi çalıştırıyoruz. Yüzde 70 hibe desteği aldık. Üretimi güzel, bakımı kolay. Kadın girişimcilere ve çiftçilere tavsiye ediyoruz."