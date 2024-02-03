Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi
SpaceX, Florida'da kıyılarındaki olumsuz kurtarma koşulları nedeniyle, Dragon ve AX-3 mürettebatının uzay istasyonundan ayrılmasının en erken 5 Şubat Pazartesi olarak hedeflendiğini duyurdu.
03.02.2024 - 08:34 |
SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.
Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.