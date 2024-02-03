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Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi

SpaceX, Florida'da kıyılarındaki olumsuz kurtarma koşulları nedeniyle, Dragon ve AX-3 mürettebatının uzay istasyonundan ayrılmasının en erken 5 Şubat Pazartesi olarak hedeflendiğini duyurdu.

03.02.2024 - 08:34 |
Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğu ertelendi

SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.

Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

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