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Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı

Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaparken olayla ilgili son dakika bilgileri geldi.

31.05.2024 - 15:15 |
Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı

TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı

Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı
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