Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı
Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu otomobil kaza yaparken olayla ilgili son dakika bilgileri geldi.
31.05.2024 - 15:15 |
TEM Otoyolu'nun İzmit geçişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki otomobil otobüsle çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.