ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Barrack Ankara'da: Amaç ittifakı hak ettiği seviyeye taşımak

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süreli danışmanı ve tanınmış bir işadamı Tom Barrack'ın, Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi olarak görevine başlamak üzere Ankara'ya geldi. Barrack, Türkiye'deki ilk açıklaması, 'Trump'ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımak' oldu.

"TÜRKİYE'NİN NATO'YA KATTIKLARI ÇOK FAZLA"

78 yaşındaki Barrack, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı onay konuşmasında Türkiye'nin stratejik değerini vurguladı. "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında bulunan Türkiye'nin NATO'ya katkıları çok sayıda" dedi ve ülkenin hem bölgesel hem de küresel güvenlik yapılarına önemli bir rol oynadığını belirtti.

Barrack, Ocak 2022'den Eylül 2024'e kadar büyükelçilik yapan Jeff Flake'in yerine bu göreve geldi. Görev, Flake'in ayrılmasından sonra boş kalmıştı.

TURKEY YERİNE "TÜRKİYE"



ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Barrack, Türkiye'deki ilk sözlerine "Merhaba, hoşbulduk" sözleriyle başlarken, ABD-Türkiye arasındaki işbirliğinin iyimserliği ve uyumuna dikkat çekti. Barrack'ın, "Turkey" yerine Türkiye demesi ise dikkat çekti.

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ABD’NİN YENİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ TRUMP'IN 'YAKIN DOSTU' THOMAS BARRACK!

ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen iş insanı Thomas Barrack, Senato Genel Kurulu’nda yapılan oylamalar sonucunda resmen Türkiye Büyükelçisi seçildi. Tom Barrack hakkında bilinenler şöyle...

Senato’da TSİ ile bugün sabaha gerçekleştirilen ilk oylamada Thomas Barrack’ın adaylığı için 62 "evet" oyuna karşılık 36 "hayır" oyu verildi. İlk oylamada basit çoğunlukla desteklenen adaylık, ardından yapılan ikinci ve resmi onay oylamasında da 60 "evet" ve 36 "hayır" oyuyla kabul edildi.

TRUMP'IN YAKIN DOSTU

Thomas Barrack, iş dünyasındaki yatırımları ve özellikle emlak sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyor. Aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın uzun yıllardır yakın çevresinde yer alan Barrack, seçim kampanyaları ve bağış organizasyonlarında da aktif rol oynamıştı.

TOM BARACK KİMDİR?

28 Nisan 1947 doğumlu Thomas Joseph Barrack Jr. Amerikalı bir özel sermaye gayrimenkul yatırımcısı ve halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığı (REIT) olan Colony Capital'in kurucusu ve icra kurulu başkanı. Barrack, onlarca yıldır ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın arkadaşı ve bağış toplayıcısı oldu ve onu televizyon haberlerinde temsil ediyor.

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BÜYÜKBABASI LÜBNANLI

Barrack'ın büyükanne ve büyükbabası, 1900 yılında Lübnan'ın Zahle kentinden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Lübnanlı Hıristiyanlardı. Barrack, babasının bakkal, annesinin ise sekreter olduğu Culver City, California'da büyüdü.

Barrack, 2017 Trump yemin törenini denetleyen komitenin başkanlığını yaptı ve bunun için 100 milyon doların üzerinde para topladı ve önceki rekoru ikiye katladı. Barrack, önce yemin törenini yönetmesi için Rick Gates'i işe aldı ve ardından şirketinin danışmanı olarak işe aldı. Gates, Ekim 2017'de, hakkında dava açıldığı gün, ikinci görevinden kovuldu.