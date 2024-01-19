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Alper Gezeravcı uzay yolunda! Fırlatma başarıyla gerçekleşti

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. 14 gün sürecek Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu başladı.

19.01.2024 - 00:53 |
Alper Gezeravcı uzay yolunda! Fırlatma başarıyla gerçekleşti

Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) TSİ 00:49'de fırlatıldı.

1. KADEME BAŞARIYLA GERİ DÖNDÜ

SpaceX’e ait uzay aracının 1. kademesi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’ne başarıyla geri döndü.

Alper Gezeravcı uzay yolunda Fırlatma başarıyla gerçekleşti

KAPSÜL AYRILMASI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Fırlatmanın ardından 12'nci dakikayla birlikte kapsül ayrılması da başarıyla tamamlandı.

Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.

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