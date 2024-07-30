Almanya Büyükelçilik ve Konsolosluklarda sahte vize skandalı

Haftalık “Focus” dergisinin bu yöndeki haberi üzerine Berlin ve Cottbus savcılıklarının devreye girerek, sözkonusu ülkelerdeki Alman Büyükelçilik ve Konsolosluklarına Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan kim veya kimlerin emir verdiğini soruşturmaya başladıkları belirtildi. Ayrıca Pakistan ve bazı Afrika ülkelerinden de aynı yöntemle Almanya’ya gelenler olduğu da ileri sürüldü.

BAKANLIK SAVUNDU

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Vize verilmesinde yasalara ve kurallara uyulmaktadır” derken, “sahte belgelerle uygunsuz vize” suçlamalarının ve soruşturmaların sadece 19 işlemi kapsadığını belirtti ve “Bir vize skandalından bahsedilemez” dedi. Ancak Berlin ve Cottbus savcılıklarının soruşturmalarının çok daha fazla vize işlemlerini kapsadığı da açıklandı.

AFGANLAR VİZESİZ GELMİŞTİ

2021’de Taliban’ın Kabil’de iktidara el koymasından sonra Almanya’nın Afganistan’daki diplomatik temsilciliklerinde çalışan Afganların aileleriyle birlikte vizesiz veya pasaportsuz Almanya’ya getirildikleri hatırlatılırken, son dönemlerdeki “vize yolsuzlukları” suçlamalarının o zamankilerle ilgisinin olmadığına da işaret edildi.

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ALMANYA 80 BİN İŞ VİZESİ VERDİ

ALMANYA’nın bu yılın ilk altı ayında kalifiye eleman olarak ülkeye gelmek isteyen 80 bin kişiye vize verdiği bildirildi. Alman haber ajansının Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda elde ettiği verilere göre başvuruların 40 bin kalifiye eleman statüsüne giriyor. 2023 yılının tamamında Dışişleri Bakanlığı’nın istihdam amaçlı 157 binden fazla vize verdiği ve bunların 79 binin kalifiye çalışan olduğu belirtildi. Ancak rakamların Almanya’nın ihtiyaç duyduğu iş gücünün altında kaldığı da kaydedildi.