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Alkollü sürücü trafik ışığına çarptı! 'Anam babam beni böyle görmesin'

29.06.2025 - 08:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Alkollü sürücü trafik ışığına çarptı! 'Anam babam beni böyle görmesin'

Nevşehir’de kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü önce bir ekmek taşıyan minibüse, daha sonrada trafik ışığına çarparak durabildi. 4 kişinin yaralandığı kazada alkollü sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Anam babam beni böyle görmesin" diyerek tepki gösterdi.

Kaza sabah saatlerinde Milli İrade Caddesinde bulunan Ziraat kavşağında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 50 NE 941 plakalı otomobil sürücüsü A.E.Ü. kavşakta kırmızı ışıkta durmayınca, önce yeşil ışıkta geçen A.A.’nın kullandığı minibüse, daha sonrada kavşakta bulunan trafik ışığına çarparak kaldırıma savruldu.

Alkollü sürücü trafik ışığına çarptı Anam babam beni böyle görmesin

'KARDEŞ NEREDESİN'

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü önce yakınlarını arayarak "Kardeş neredesin sen, sağ ayağımı hissetmiyorum. Ayağım öyle kaldı" diyerek yardım istedi.

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GAZETECİLERE TEPKİ

Sağlık ekiplerinin tedavi için zor ikna ettiği sürücü daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilere "Anam babam böyle görmesin diyerek" tepki gösterdi.

Minibüs sürücüsü A.A.’da açıklamasında şunları söyledi:

"Bana yeşil yanmıştı. Ben yukarıya doğru çıkıyordum. Bu araç kırmızı ışıkta geçerek bana yandan vurdu. Geldiğini gördüm ama kaçamadım. Çok süratliydi. Ayrıca da sarhoşmuşlar" 

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Alkollü sürücü trafik ışığına çarptı! 'Anam babam beni böyle görmesin'
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Alkollü sürücü trafik ışığına çarptı! 'Anam babam beni böyle görmesin'