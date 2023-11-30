Alkollü sürücü dehşet saçtı! 1 kişi öldü 22 kişi yaralandı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Anadolu Bulvarı Gimat mevkisinde meydana geldi. Havaalanı yönüne giden Ali K. yönetimindeki işçileri taşıyan servis midibüsü ile aynı yöne giden M.E.T. idaresindeki otomobil ve M.U.'nun kullandığı Yenimahalle Belediyesi'ne ait kamyon zincirleme kazaya karıştı. Midibüsteki 20 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde çalışmalar sürerken, O.A. yönetimindeki otomobil hızla kalabalığın arasına daldı. İlk kazaya karışan M.E.T.'nin annesi F.T. ile toplam 3 kişi yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan F.T. kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü O.A.'nın yapılan testinde 1,77 promil alkollü olduğu belirlendi. O.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Her iki kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.