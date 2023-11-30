MİT'ten nokta operasyon! Mehmet Akin etkisiz hale getirildi

'Harun Egid' kod adlı Mehmet Akin'in, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarının sürdürüldüğü bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından terörist Mehmet Akin'in etkisiz hale getirilmesine yönelik karar alındı.

Sahadaki ajanları vasıtasıyla PKK/KCK mensubu teröristin Irak'ın Hakurk kırsalında saklandığı tespit edildi.

Irak'ın kuzeyinde TSK üyelerine saldırı yapma amacıyla ağır silah, saldırı ve sabotaj eğitimleri aldığı öğrenilen teröristin etkisiz hale getirilmesine yönelik saha ajanlarının da katılımıyla bir operasyon başlatıldı.

Terörist Akin, TSK'ya ait üs bölgesine saldırı gerçekleştirmesi üzerine MİT tarafından düzenlenen önleyici nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.