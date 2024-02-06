Ali Burak Ceylan kimdir? Depremzede aileyi köşke yerleştiren oyuncu Ali Burak Ceylan kaç yaşında, nereli? Ali Burak Ceylan dizileri...

Muhammed Irmak isimli bir öğretmen, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden önce İstanbul'da oyuncu Ali Burak Ceylan'ın cüzdanını bulmuştu. Ceylan'ın, cüzdanını teslim eden Irmak ve ailesine yardım ettiği ortaya çıkmıştı. Peki, Ali Burak Ceylan kimdir? Ali Burak Ceylan kaç yaşında, nereli? Ali Burak Ceylan

ALİ BURAK CEYLAN KİMDİR?

Ali Burak Ceylan, 1991 yılında İstanbul'da doğdu. Ali Burak Ceylan, Kocaeli Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alarak kariyerine sağlam bir temel atmıştır. Atçılık eğitimi ve oyunculuk alanındaki profesyonel gelişimiyle dikkat çeken Ceylan, Türk televizyon dizilerinde önemli rollerde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

2014 yılında "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki etkileyici performansı, Ceylan'ın adını duyurmasını sağladı. Bu başarının ardından "Kara Sevda" ve "Kalp Atışı" gibi başarılı projelerde rol alarak yeteneklerini daha da pekiştirdi. Genç yaşına rağmen edindiği deneyim ve başarılarla Türk televizyon dünyasında parlayan bir yıldız haline gelen Ceylan, kendine özgü oyunculuk tarzı ve disiplini ile öne çıkıyor.

Haberin Devamı

Eğitimli bir oyuncu olarak geleceğe umutla bakan Ali Burak Ceylan, izleyicileriyle buluşturacağı yeni projelerle kariyerine katkı sağlamaya devam etmeyi hedefliyor. Genç yaşındaki başarılarıyla Türk televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Ceylan, oyunculuk kariyerine olan tutkusu ve bağlılığı ile gelecekte de önemli projelerde yer almayı sürdüreceğe benziyor.

ALİ BURAK CEYLAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Demir Kadın: Neslican

Benim Hayatım

Bekarlığa Feda

Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle

Reis