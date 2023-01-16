Ali Babacan'ın sözlerine Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'dan yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda Baykar'ı hedef alarak "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor" demişti, Babacan'ın bu sözleri tartışmaya neden olurken, eski Pentagon yetkilisi Micheal Rubin de "Baykar'a ve diğer Türk firmalarına yaptırım düşünülmeli" çağrısı yaptı. Bazı FETÖ hesaplarından da Baykar'a yönelik suçlamalar yapılınca, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bayraktar söz konusu paylaşımında, "Komplo teorilerine hoş bakmam ama son iki günde; tescilli Türkiye düşmanı Michael Rubin'in, Baykar'a yaptırım çağrısı, kaçak FETÖ’cünün Youtube iftiraları, Ali Babacan ve yardımcılarının iftiraları, peş peşe gelen bu saldırıların arasında korelasyon mu var, yoksa nedensellik mi?” ifadelerine yer verdi.

Bayraktar ayrıca, ‘Baykar hayatında ne devletten ne özel sektörden tek bir kuruş kredi kullanmamış bir firma.’ şeklinde konuştu.

"HAKKIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

Sosyal medyadan açıklama yapan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar ise, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullandı.