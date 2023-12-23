Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları: Terörle mücadele kararlılıkla sürecek

MSB, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu 6 askerin şehit olduğunu açıkladı. Alçak saldırı sonrası siyasilerden başsağlığı mesajları peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabbimden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş: Irak'ın kuzeyinde şehid olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimizin Başı Sağ Olsun. Irak’ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Irak’ın kuzeyinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Terör örgütleri ve uzantılarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Şehadete yürüyen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Hain terör örgütü tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Rabbim, yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pençe Kilit Operasyonu sırasında yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, milletimize baş sağlığı diliyorum. Mekânları Cennet-i âlâ olsun. Çatışmada yaralanan askerlerimiz var. Temennimiz, kahraman evlatlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşması.

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Aziz milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Irak’ın kuzeyinde yaşanan çatışmada 3 kahraman Mehmetçiğimizin şehit olduğunu, 4 kahraman Mehmetçiğimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrendim.

Haberin Devamı

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, yaralılarımıza Allah acil şifalar versin.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: Aziz Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralı Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Irak’ın kuzeyinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Haberin Devamı