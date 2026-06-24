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Alaplı'da tarım aracının devrilmesiyle 2 kişi yaralandı

24.06.2026 - 22:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ZONGULDAK (İHA)

Alaplı'da tarım aracının devrilmesiyle 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Alaplı ilçesi Bölçek Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Fındık Bahçeye giden Ahmet.O.,Zeynep.O., 'pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracına bindi. Seyir halindeki patpat aracının devrilmesi neticesinde 2 kişi yaralandı.

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Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaplı İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kdz Ereğli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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