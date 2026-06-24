Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda tır alev alev yandı

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Olay, öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Nurdağı kesimi Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tırda seyir halindeyken yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park ettikten sonra kendisini dışarı attı.

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Daha sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen ve tırı tamamen saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın sonrası tır kullanılamaz hale gelirken çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Otoyoldaki trafik akışı ise bir süre kontrollü şekilde sağlandı.