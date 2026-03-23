Alanya’da dev yatırımlar: 3,5 milyar TL’lik altyapı hamlesi

ASAT tarafından ilçede 377 bin 237 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Yeni yerleşim alanları sisteme dahil edilirken, ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar yenilendi. Bu kapsamda içme suyu yatırımları için 1 milyar 468 milyon 425 bin 449 TL kaynak kullanıldı. Yapılan çalışmalarla vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişimi güvence altına alındı.



Kanalizasyon şebekesi genişledi

Alanya genelinde 84 bin 112 metre kanalizasyon hattı döşendi. Çevre sağlığını önceleyen projelerle atık suyun güvenli şekilde taşınması sağlandı. Kanalizasyon yatırımlarının toplam maliyeti 384 milyon 87 bin 324 TL oldu.



Yağmur suyu hatlarıyla taşkın riskine önlem

İlçede aşırı yağışlara karşı önlem almak amacıyla bin 921 metre yağmur suyu hattı inşa edildi. Bu çalışmalar için 21 milyon 484 bin 762 TL yatırım gerçekleştirildi. Yapılan imalatlarla su baskınlarının önüne geçilmesi hedeflendi.



Atık su yatırımlarıyla çevre koruma

Atık su altyapısı ve arıtma yatırımları kapsamında 597 milyon 310 bin 590 TL'lik çalışma hayata geçirildi. Bu yatırımlar sayesinde atık suların çevreye zarar vermeden arıtılması sağlanarak Alanya'nın doğal değerleri koruma altına alındı.



Asfalt ve üstyapı çalışmaları

Altyapı imalatlarının ardından üstyapı düzenlemeleri de eş zamanlı olarak yürütüldü. Bu kapsamda 450 milyon 598 bin 747 TL asfalt yatırımı gerçekleştirildi. Altyapı sonrası yolların hızlı şekilde yenilenmesiyle hem trafik güvenliği artırıldı hem de vatandaş memnuniyeti sağlandı.



Hizmet ve diğer yatırımlar

Tesis, ekipman ve hizmet altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yapılan diğer yatırımların toplamı ise 602 milyon 365 bin 268 TL oldu.