Diyadin Kanyonu’nun doğal güzelliği dron ile böyle görüntülendi

2

Dron ile kaydedilen görüntülerde kanyon boyunca uzanan sarp kaya duvarları, Murat Nehri’nin oluşturduğu kıvrımlar, zengin bitki örtüsü ve bölgenin simgelerinden Kudret Köprüsü dikkat çekti. Havadan çekilen görüntüler, Diyadin Kanyonu’nun doğal zenginliğini ve görsel güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.